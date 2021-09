Green pass, per il 57,9% degli italiani va esteso anche agli studenti

ROMA (ITALPRESS) – Passate le vacanze estive, l'Italia si appresta a ripartire con il nuovo anno scolastico e il rientro a scuola di alunni e insegnanti. A differenza dello scorso anno, per gli insegnanti ci sarà l'obbligo del green pass per poter tornare nelle aule. Una decisione che trova il parere favorevole di 3 italiani su 4. E' quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research. Nonostante questa novità introdotta per contrastare la diffusione del Covid-19, il 61,7% degli italiani, a livello organizzativo, non trova differenze rispetto al settembre 2020. Di conseguenza, oltre la metà del campione teme un aumento del numero di positivi e una nuova ondata pandemica causata proprio dalla riapertura delle scuole. C'è la necessità, quindi, di fronteggiare e limitare la diffusione dei contagi in questo ambito e, per affrontare questo problema, il 57,9% degli italiani si dichiara favorevole a estendere l'obbligo di green pass anche agli studenti. Una misura che trova ancora più condivisione al Sud e nelle isole, dove, dopo le vacanze estive, alcune regioni hanno registrato un aumento dei casi. Dati Euromedia Research – Realizzato il 01/09/2021 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 1.000 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne (ITALPRESS). abr/com 08-Set-21 11:24