GUALTIERI “IL TAGLIO DEL CUNEO FISCALE E’ SOLO IL PRIMO PASSO”

ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto soddisfatto, dopo aver evitato l'incremento dell'Iva aumentiamo gli stipendi a milioni di italiani, un provvedimento ispirato alla crescita e all'equita'". Lo ha detto al Tg1 il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in merito al taglio del cuneo fiscale annunciato oggi ai sindacati. Per Gualtieri si tratta di un "intervento concreto, ma e' solo il primo passo di una riforma piu' generale che vogliamo varare per ridurre le tasse sui redditi medio-bassi". Inoltre nella manovra "ci sono risorse importanti per rilanciare gli investimenti, siamo fiduciosi di essere sulla strada giusta", ha concluso il ministro. (ITALPRESS). sat/red 17-Gen-20 20:29