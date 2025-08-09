Guardiola a Palermo in visita al Santuario di Santa Rosalia con la maglia di Falcone e Borsellino

PALERMO (ITALPRESS) – La sfida amichevole tra Palermo e Manchester City, che mette in palio l’Anglo-Palermitan Trophy è in programma stasera, intanto, il tecnico degli Sky Blues, Pep Guardiola, ha passato una mattinata particolare nel capoluogo siciliano. Il tecnico spagnolo e il suo staff, infatti, sono stati in visita al Santuario di Santa Rosalia, sulla vetta di Monte Pellegrino.

Guardiola, una volta giunto nei pressi del Santuario, ha anche indossato una maglia con l’immagine dei volti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e la frase “Le loro idee cammineranno sulle nostre gambe”.

“Pep Guardiola con la maglia di Falcone e Borsellino? E’ una cosa bella, mi sorprende. Ho ricevuto da poco la foto da alcuni colleghi e conoscenti. Il fatto che l’abbia indossata è un messaggio forte perchè sappiamo che a Palermo tutti i giovani seguono il calcio. E questo può essere un veicolo importante per trasmettere valori”. Con queste parole, rilasciate all’agenzia Italpress, Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992, commenta il gesto del tecnico spagnolo del Manchester City, durante la sua visita al Santuario di Santa Rosalia.

-Foto Santuario Santa Rosalia di Palermo-

(ITALPRESS).