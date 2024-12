Guimaraes-Fiorentina 1-1, viola agli ottavi di Conference

GUIMARAES (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – La Fiorentina rischia la sconfitta e strappa un pareggio d'oro a Guimaraes, che è preziosissimo per la classifica finale. I viola, con questo 1-1, volano agli ottavi di Conference League. C'è un grande pubblico e un grande clima all'Estadio Dom Afonso Henriques, ma il miglior avvio è dei viola. Ikoné spreca subito una grande occasione e la Fiorentina sembra controllare il centrocampo, salvo poi perdersi malamente nella seconda metà del primo tempo. Il Vitoria risolleva la testa con Nuno Santos, rischia sulla conclusione di Dodò e passa sorprendentemente al 33'. Merito di un grave errore di Comuzzo, che aziona la ripartenza dei rivali: Kaio Cesar sfreccia sulla corsia destra e ispira Gustavo Silva, che deve solo spingere in rete. Terracciano non può farci nulla e rischia grosso nove minuti più tardi, quando un suo intervento azzardato rischia di causare un rigore: l'arbitro però cambia idea e ammonisce Gustavo Silva per simulazione. Si va così al riposo sull'1-0 per il club di Guimaraes e Palladino, furibondo, due cambi nell'intervallo: dentro Adli e Ranieri per Richardson e Comuzzo. L'inerzia del match non cambia e i padroni di casa sfiorano il bis con Joao Mendes, così ecco anche la mossa-Kean al 57'. La Fiorentina si risveglia proprio con l'ingresso dell'attaccante, che sfiora subito l'1-1, ma non è nelle sue migliori condizioni. Il Vitoria Guimaraes va vicinissimo al raddoppio con Tiago Silva e Gustavo Silva, che impegna Terracciano. Brivido viola a dieci minuti dal termine per le chances capitate a Beltran e Kouamé, che però vengono subito bilanciate da un grandissimo rischio: Kaio Cesar s'invola e accarezza il bis col sinistro, out di pochissimo. Col Vitoria proteso in avanti e in controllo, ecco un po' a sorpresa il pari: Dodò calcia dal limite, Bruno Varela devia e Mandragora ribatte in rete da posizione defilata. Il Vitoria protesta per un potenziale offside di Kouamé, ma viene smentito dal Var e dall'arbitro, vedendo fumare la vittoria all'86'. Finisce 1-1 e le due squadre volano a braccetto agli ottavi di Conference: bianconeri secondi dietro il Chelsea (18) con 14 punti, viola a quota 13 grazie alla differenza reti. Un risultato che sarà estremamente positivo anche in sede di sorteggio degli ottavi. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). xq3/mc/red 19-Dic-24 23:12