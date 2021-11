Hamilton conquista la pole position al Gp del Qatar

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton ottiene la pole position nel Gran Premio del Qatar di Formula 1. Il britannico della Mercedes gira in 1'20"827 e precede il rivale per il titolo Max Verstappen (Red Bull) di quasi mezzo secondo. Terzo Valtteri Bottas (Mercedes) che si assesta in seconda fila con Pierre Gasly (quarto in AlphaTauri). Settimo crono per Carlos Sainz con la Ferrari dietro a Lando Norris (McLaren). Niente da fare per Charles Leclerc che sorprendentemente viene eliminato in Q2 con il 13° tempo. Non supera il taglio nemmeno Sergio Perez (Red Bull) in 11esima piazza. (ITALPRESS). spf/mc/red 20-Nov-21 16:12