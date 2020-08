Hamilton precede Verstappen a Silverstone, Leclerc 3°

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince in modo incredibile il Gran Premio di Gran Bretagna e Charles Leclerc conquista a sorpresa il secondo podio stagionale. Clamoroso quanto accaduto a Silverstone dove nel finale di gara la Mercedes buca due gomme su entrambe le macchine dopo aver dominato il GP. Hamilton, a fatica, conserva la prima posizione davanti a Verstappen (secondo) che in maniera beffarda torna ai box per una nuova sosta mentre Bottas chiude la gara in undicesima posizione. Ringrazia la Ferrari che con Leclerc sale sul terzo gradino d el podio, dietro di lui Ricciardo, Norris, Ocon, Gasly, Albon, Stroll e Vettel, che con grande difficolta' si piazza in decima posizione. Due safety car in pista durante la gara: al 1° giro per un contatto Albon-Magnussen con il danese contro le barriere e al 13° giro a causa dell'incidente di Kvyat. Non classificato Hulkenberg: per il tedesco, chiamato a sostituire Perez positivo al Covid-19, un problema alla powerunit della sua Racing Point non gli ha permesso di partecipare alla gara. (ITALPRESS). spf/gm/red 02-Ago-20 16:51