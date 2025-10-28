I ballerini del Teatro Massimo di Palermo invitati in Lituania per il Gala Internazionale delle Stelle

PALERMO (ITALPRESS) – I ballerini del Corpo di ballo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Martina Pasinotti e Alessandro Casà, insieme al direttore del Corpo di ballo Jean-Sébastien Colau, sono stati invitati a partecipare il 30 ottobre prossimo al prestigioso Gala Internazionale delle Stelle che si terrà al Teatro Musicale Statale della città lituana di Klaipeda.

L’invito rivolto alla coppia di tersicorei è un importante riconoscimento per l’intero Corpo di ballo della Fondazione Teatro Massimo e per il talento dei suoi componenti. Martina Pasinotti e Alessandro Casà si sono distinti per qualità tecniche e attoriali e sono stati notati lo scorso giugno nel corso delle repliche di Giselle, il balletto ottocentesco di Coralli e Perrot nella rilettura originale di Jean-Sébastien Colau per il Corpo di ballo del Teatro Massimo.

Il Teatro Musicale Statale di Klaipeda è la più grande istituzione culturale della Lituania occidentale e con questa speciale serata di gala celebra i 100 anni di storia del suo balletto, riunendo artisti di fama provenienti da compagnie internazionali. Durante la serata, Martina Pasinotti e Alessandro Casà si esibiranno con un repertorio che spazia dal classico al contemporaneo eseguendo il celebre pas de deux classico dal terzo atto del Corsaire, nella versione curata da Jean-Sébastien Colau, ispirata a Marius Petipa, su musica di Ludwig Minkus. E a seguire il pas de deux dal balletto contemporaneo “Anna”, creato per il Corpo di ballo del Teatro Massimo con le coreografie di Vincenzo Veneruso e la musica di Paolo Buonvino.

