“I can’t breathe”, a Roma e Milano manifestazioni per George Floyd

ROMA (ITALPRESS) – In migliaia hanno partecipato al sit-in in piazza del Popolo, a Roma, per la manifestazione "I can't breathe – Black lives matter", che segue quelle analoghe che si sono svolte in diverse citta' degli Stati Uniti e del mondo per ricordare George Floyd, il 46enne di colore ucciso dalla polizia a Minneapolis. Tra gli organizzatori della manifestazione nella Capitale Fridays for Future Rome e il movimento delle Sardine. I partecipanti al sit-in si sono inginocchiati per otto minuti e quarantasei secondi, la stessa durata del soffocamento di Floyd da parte di un agente di polizia con il ginocchio. A Milano si e' tenuta la manifestazione "Il razzismo non ci fa respirare", in piazza Duca d'Aosta davanti alla Stazione Centrale. Molti i giovani presenti, muniti di mascherine e nel rispetto del distanziamento sociale, con in mano cartelli che chiedono di non tacere su violenza e razzismo e la scritta "Black lives matter" ("le vite dei neri contano") apparsa nelle manifestazioni dedicate a Floyd negli Stati Uniti. Organizzata dall'associazione il "Razzismo brutta storia", la protesta pacifica, iniziata alle 16, si e' poi spostata verso il centro della citta'. (ITALPRESS). fmo/ads/sat/red 07-Giu-20 18:11