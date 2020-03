I Genesis di nuovo in concerto, tour britannico per lo storico gruppo rock

I Genesis torneranno a suonare per i loro fans. Lo storico gruppo rock torna per un tour a novembre, seppure non nella formazione completa. Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks hanno infatti annunciato alla BBC che suoneranno di nuovo insieme con una serie di concerti nel Regno Unito.

Non ci saranno, però, la voce di Peter Gabriel e il chitarrista Steve Hackett. Collins, Rutherford e Banks, nel tour “The Last Dominio?”, suoneranno con il bassista Daryl Struermer e il batterista Nicholas Collins, il figlio di Phil.

I biglietti per il tour della reunion saranno in vendita dalle 10 di venerdì 6 marzo. Queste le date: 23 novembre Liverpool (M&S Bank Arena) 26 novembre Newcastle (Utilita Arena) 29 e 30 novembre Londra (The O2) 2 dicembre Leeds (First Direct Arena) 5 dicembre Birmingham (Utilita Arena) 8 dicembre Manchester (Arena) 11 dicembre Glasgow (The SSE Hydro).

Foto: Darryl James/Getty Images