I giocatori rosanero devolvono in beneficenza il premio promozione. Ad annunciarlo è stato Mario Alberto Santana. “Intendiamo rinunciare al premio di 250mila euro messo a nostra disposizione dalla società per la promozione di quest’anno. Una cifra non dovuta e non prevista inizialmente, ma che la società ha voluto offrirci a gennaio e riconfermare oggi, nonostante la grave crisi economica post Covid, che ha radicalmente cambiato ogni cosa. Un ulteriore e prestigioso spunto per raggiungere l’unico obiettivo che avevamo: vincere il campionato e mettersi alle spalle la serie D” – ha detto il capitano del Palermo.

“In particolare – spiega Santana – abbiamo deciso di lasciare 200mila euro nelle casse della società e devolvere in beneficienza alle famiglie bisognose di Palermo i restanti 50mila euro del premio previsto, per dimostrare così, concretamente, il nostro sostegno e la nostra gratitudine. In questo modo anche noi diciamo a gran voce che non ci tiriamo indietro e contribuiamo con la nostra scelta a fare squadra anche fuori dal campo, per costruire un gruppo sempre più forte. Siamo una famiglia, siamo il Palermo”.

A proposito del suo futuro, Santana, che ha recuperato proprio in questi giorni dall’infortunio al tendine d’achille che lo ha fermato a dicembre, spiega che il suo sogno “adesso è di concludere la carriera da calciatore con questa maglia, sicuramente ogni scelta futura verrà concordata con la società”.