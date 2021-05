I Maroon 5 tornano con il nuovo album “Jordi”

MILANO (ITALPRESS) – L'11 giugno i Maroon 5 pubblicheranno il nuovo album Jordi e hanno annunciato la tracklist del disco e le collaborazioni che lo impreziosiranno. Per celebrare la pubblicazione del nuovo lavoro, la cui produzione esecutiva è stata affidata a J Kash, la band multiplatino e vincitore di Grammy terrà una performance virtuale in collaborazione con American Express Unstaged il prossimo 4 giugno. I biglietti sono già in vendita su maroon5.live-now.com. Il primo singolo estratto dal disco, "Beautiful Mistakes" ha visto la band di Los Angeles al fianco di Megan Thee Stallion mentre blackbear sarà accanto ai Maroon5 in "Echo" e la star del rock & Roll Hall Stevie Nicks si unirà ad Adam Levine e Soci in "Remedy". Per "Convince Me Otherwise" i Maroon5 hanno chiamato l'artista americana H.E.R. e Juice WRLD fa una apparizione postuma in "Can't Leave You Alone". Il disco contiene il brano multiplatino "Memories" e il remix con la leggenda Nipsey Hussle e la superstar del rap YG. Tra le preziose collaborazioni anche l'artista dello Zimbawe Bantu in "One Light". (ITALPRESS). mgg/com 25-Mag-21 20:45