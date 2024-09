Il 22 Sportcity Day in 162 città, edizione da record

ROMA (ITALPRESS) – È in programma domenica 22 settembre il nuovo appuntamento con Sportcity Day, quarta edizione dell'evento promosso da Fondazione Sportcity che coinvolgerà 162 città, pronte a trasformarsi in palestre a cielo aperto per dimostrare che la possibilità di alimentare il benessere psico-fisico dei cittadini può essere offerta anche dagli spazi urbani. Un'edizione record: dai 17 comuni che aderirono alla prima edizione del 2021 agli oltre 160 di quest'anno, dalle 30.000 persone attive al mezzo milione previsto per l'appuntamento del 22 settembre. L'iniziativa, che coincide con la Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere delle Città, è stata presentata in una conferenza stampa nella cornice della Sala Caduti di Nassiriya di Palazzo Madama. "Dobbiamo essere fieri e tutelare questa Repubblica del movimento, cercando di farla crescere", ha detto il presidente della Fondazione Sportcity, Fabio Pagliara. "Oltre 500.000 italiani hanno voglia di riappropriarsi delle città e hanno deciso che qualsiasi luogo è luogo di sport e benessere perché in qualsiasi parte della città si può esercitare la cultura del movimento", ha aggiunto Pagliara. Presente il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente, Claudio Barbaro, secondo il quale l'obiettivo è "trasformare gli italiani in sportivi a prescindere dal raggiungimento del risultato". L'evento quindi "risponde alla domanda di sport registrata nel nostro paese per la quale c'è la necessità di mettere in rete le disponibilità dei comuni, che sono lo strumento più vicino ai cittadini e che sono indispensabili per far crescere la cultura sportiva che trova terreno fertile nelle modifiche di legge fatte e nell'inserimento dello sport in costituzione". E aggiunge: "Per la prima volta esiste una delega in campo ambientale che fa esclusivo riferimento al mondo dello sport – spiega Barbaro -. Questa sensibilità sta crescendo e sta interessando molti addetti ai lavori all'interno delle tematiche ambientali. Questo percorso è stato favorito anche dalle medaglie ottenute dai nostri atleti a Parigi". Soddisfatta anche la senatrice Daniela Sbrollini: "Sono convinta che questo movimento continuerà a crescere nei prossimi anni. È uno degli appuntamenti importanti del 2024, cui seguirà un'altra stagione fondamentale". – Foto Spf/Italpress – (ITALPRESS). spf/ari/red 18-Set-24 15:40