Il 5 febbraio torna il World Nutella Day

TORINO (ITALPRESS) – Domenica 5 febbraio gli appassionati e i fan di Nutella di tutto il mondo si uniranno per celebrare il World Nutella Day, ritrovandosi sui social media per condividere le loro storie e ricette e per assaporare il gusto della loro crema di nocciole preferita. Nato spontaneamente nel 2007 grazie alla blogger americana Sara Rosso, che decise di creare una giornata celebrativa per riunire e ispirare la community mondiale a condividere la passione per Nutella sui social media, il World Nutella Day è subito diventato un fenomeno globale, e appassionati di tutto il mondo hanno iniziato a condividere il loro amore per Nutella. Anche quest'anno i fan di Nutella potranno condividere il loro amore per Nutella su Twitter @Nutelladay e sui loro profili social (Facebook e Instagram) utilizzando l'hashtag #WorldNutellaDay. Mettendo "mi piace" alla pagina Facebook ufficiale del World Nutella Day o seguendo su Twitter @Nutelladay, sarà possibile partecipare ai festeggiamenti. I più appassionati possono anche visitare il sito https://www.nutelladay.com/ per trovare spunti su come godersi questa giornata al meglio. -immagine ufficio stampa Ferrero- (ITALPRESS). mgg/com 03-Feb-23 18:29