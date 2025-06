Il Barbera di Palermo canta con Gigi D’Alessio in nome della solidarietà

PALERMO (ITALPRESS) – Tutto esaurito allo stadio Renzo Barbera di Palermo per la prima serata di ‘Gigi&Friends – Sicily for Life’, il concerto organizzato a scopo solidale dall’imprenditore Tommaso Dragotto e dall’artista Gigi D’Alessio: il ricavato andrà a finanziare il nuovo poliambulatorio pediatrico di Palermo, che sorgerà a Villa Belmonte.

Sul palco, insieme allo stesso D’Alessio, diversi esponenti del panorama dello spettacolo italiano: Elodie, Fiorella Mannoia, Geolier, Noemi, Sal Da Vinci, The Kolors, Clementino, Lda, Elena D’Amario e Alessandro Siani. Tutti loro hanno coniugato la loro musica (con punte di comicità nel caso di Siani) con messaggi di solidarietà, proprio per ricordare l’importanza di trovare strumenti per contrastare le malattie rare; la seconda parte del concerto andrà in scena domani sera sempre al Barbera, mentre Canale 5 ne trasmetterà la replica martedì 24 giugno.

“Questa è una serata speciale per un tema che mi sta davvero a cuore: costruire un poliambulatorio pediatrico per i nostri bambini ed evitare che affrontino viaggi lontani per essere curati – sottolinea D’Alessio,- Un grazie speciale va a voi che siete qui questa sera numerosi e a tutti gli amici che hanno contribuito a trasformare questa serata in una festa di emozioni”.

