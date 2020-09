Il Benevento passa a Marassi: Samp ribaltata da 0-2 a 3-2

GENOVA (ITALPRESS) – Gol, divertimento e soprattutto tante emozioni nel match vinto dal neopromosso Benevento in rimonta per 3-2 sulla Sampdoria. I sanniti, inizialmente sotto per 2-0, conquistano al "Ferraris" i primi tre punti in classifica mentre i blucerchiati incassano un'altra sconfitta dopo il ko per 3-0 contro la Juventus alla prima. All'8' immediato il vantaggio della Sampdoria che approfitta di un brutto errore di Montipò: Bonazzoli controlla il disimpegno sbagliato del portiere giallorosso e serve Quagliarella che da pochi passi mette in rete. Al minuto 18 Candreva, subito titolare, pesca in area dalla destra Colley, rimasto avanti dopo un corner, e il difensore gambiano tutto solo impatta di testa per il provvisorio 2-0. Da lì il Benevento prova a reagire: prima con un tentativo di testa di Moncini respinto da Audero con un intervento miracoloso, poi con il gol che riapre il match al 33' di Caldirola, abile a infilare l'estremo difensore doriano dopo un batti e ribatti in area di rigore. La formazione di Inzaghi continua a spingere e al 73' riacciuffa il pari con un perfetto colpo di testa da calcio d'angolo ancora di Caldirola, che sigla una strepitosa doppietta all'esordio in Serie A. La Sampdoria non ci sta e all'84' crea una ghiotta occasione con Gabbiadini che di testa centra il palo. A due minuti dal termine, però, è il Benevento a completare la rimonta compiendo il sorpasso con una perfetta staffilata rasoterra di Letizia. (ITALPRESS). glb/red 26-Set-20 20:05