Il Borgo dei borghi 2021: l’appello per Geraci Siculo di Maria Grazia Cucinotta

“Supportate con me la candidatura di al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”. Geraci è una cittadella magnifica immersa nelle Madonie, una delle nostre tante eccellenze. Vi prego votatela tutti, tutti, tutti”. E’ l’appello che lancia dalla Cina l’attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, con un video inviato via whatsapp e che sta girando già sui canali social. Geraci Siculo, nel concorso “Il Borgo dei Borghi 2021”, è l’unico a rappresentare la Sicilia a livello nazionale nella trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro” su RaiTre.

Altri appelli sono stati fatti da tutti i capigruppo dei partiti in Assemblea Regionale Siciliana. Votare Geraci Siculo è una volontà bipartisan affinché la Sicilia possa prevalere anche questa volta in un concorso nazionale che mette in vetrina i borghi più belli d’Italia.

Per votare Geraci Siculo c’è tempo fino alle 23.59 di domenica prossima: www.rai.it/borgodeiborghi o http://www.rai.it/ borgodeiborghi/Sondaggio- Borgo-dei-Borghi-2021- 6b12fa44-fc28-4fa8-969e- ac06ef3880d1.html .

È possibile esprimere un solo voto al giorno. Ogni preferenza va effettuata da una singola mail. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password e indirizzo e-mail di riferimento. La finale è in programma domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre, con l’elezione del più bel borgo d’Italia di questa edizione.