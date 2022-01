Il Capo dello Stato Sergio Mattarella a Palermo, i cittadini: “Grazie Presidente!”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assistito questa mattina alla messa, celebrata nella cappella della Legione dei Carabinieri di Sicilia a Palermo, accompagnato dai figli Laura e Bernardo.

La funzione è stata officiata in forma privata dal cappellano militare don Salvatore Falzone. Ad accogliere Mattarella c’era il generale Rosario Castello, comandante regionale dei Carabinieri Sicilia. Anche in questo occasione un gruppo di cittadini che era davanti alla caserma intitolata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ha applaudito il passaggio del Capo dello Stato, come accaduto questa mattina, poco prima delle 11, quando uscendo da casa, in via Libertà, la folla aveva gridato: “Grazie presidente” con il Capo dello Stato che aveva ha risposto con un sorriso e salutando con la mano.

Il presidente trascorrerà nel capoluogo siciliano la giornata in attesa della prima votazione di lunedì a Montecitorio per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Dovrebbe rientrare a Roma martedì prossimo.