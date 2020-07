Il Comune affida lo stadio “Renzo Barbera” al Palermo Football Club

Lo stadio “Renzo Barbera” al Palermo. L’impianto è stato affidato oggi pomeriggio al “Palermo Football club”, la società di calcio rosanero neo promossa in serie C. Il sindaco, Leoluca Orlando, che aveva incontrato il presidente e l’amministratore delegato del club rosanero, Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, ha infatti firmato la lettera di affidamento, dopo che la Giunta aveva stamattina dato indicazione in tal senso.

“Alla Società Palermo Football Club Spa – si legge nella lettera – rappresentata dall’amministratore delegato dottor Rinaldo Sagramola, con decorrenza immediata il nulla osta per il pieno utilizzo dello stadio ‘Renzo Barbera’ ubicato in viale del Fante mediante il trasferimento del possesso, per lo svolgimento dell’attività sportiva connessa alla stagione 2020/2021”.

Nel suo documento, la giunta ha inoltre preso atto di quanto stabilito dal consiglio comunale in relazione alla rivisitazione dell’importo del canone e della regolarizzazione economica del rapporto pregresso con la società, invitando quindi il sindaco, che dopo le dimissioni dell’assessore D’Agostino ha trattenuto la delega alle Risorse immobiliari, ad assumere e disporre le direttive “affinché venga data applicazione per l’eventuale aggiornamento dell’importo del canone”.