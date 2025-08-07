Il Generale Luongo visita i reparti dei Carabinieri di Pantelleria e Lampedusa

ROMA (ITALPRESS) – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, ha visitato i Reparti presenti nelle isole di Pantelleria e Lampedusa.

Le visite, sottolinea una nota, “hanno rappresentato un ulteriore emblematico e concreto segnale di vicinanza del Vertice dell’Arma alle comunità ed ai Reparti più distanti dal centro, il cui personale è stato aumentato con servizi provvisori anche per affrontare le esigenze del periodo estivo, creando sinergie e mettendo a sistema tutte le componenti specialistiche (navale, forestale e mobile) dell’Arma con quello che è il cuore pulsante e cioè ‘l’Arma sul territorio’”.

A Pantelleria, accolto dai Comandanti delle Stazioni Carabinieri Territoriale e di Polizia Militare presso l’Aeronautica, del Nucleo Forestale nonché dal Comandante della motovedetta, ha incontrato una rappresentanza delle varie componenti dell’Arma presenti sull’isola.

A seguire, il generale Luongo si è recato sull’isola di Lampedusa. Qui, accolto dai Comandanti della Tenenza, della Stazione Carabinieri di Polizia Militare presso l’Aeronautica, del Nucleo Forestale nonché dal Comandante della motovedetta, nella sede della Tenenza cittadina, ha salutato i militari dei diversi Reparti che operano nell’isola. Ha successivamente visitato l’hotspot dove presta servizio anche personale dell’Arma.

In entrambe le visite, il Generale Luongo, ha ringraziato i Carabinieri “per il quotidiano impegno profuso al servizio delle comunità”.

In particolare, il Comandante Generale ha evidenziato “l’ottimo lavoro svolto”, sottolineando “l’importanza di instaurare un legame forte con i cittadini, i quali vedono nelle Stazioni dell’Arma delle porte della speranza”. Sia a Pantelleria che a Lampedusa il Comandante Generale è salito a bordo delle motovedette classe N800. Oltre a ciò ha ringraziato le delegazioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo ed ha ricordato come non si smetta mai di essere Carabinieri.

Infine, il Comandante Generale ha rimarcato come i suoi incontri ai Reparti “servono anche per mettere a sistema qualche correttivo volto a migliorare i processi operativi, sempre per renderli più funzionali alle esigenze delle comunità sul territorio nazionale”.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)