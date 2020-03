Il “Gratta e Vinci” premia la Toscana con 1,7 milioni

ROMA (ITALPRESS) – La fortuna tocca la Toscana e in particolare Arezzo, dove e' stata realizzata una vincita da 1 milione e 756 mila euro con il biglietto "Nuovo Turista Per Sempre". Il biglietto fortunato e' stato acquistato in un punto vendita di via Spinello 57, ad Arezzo. "Siamo molto contenti di aver reso felice qualcuno. Speriamo che la vincita sia andata a una persona che ha bisogno, soprattutto in un momento come questo", ha detto il titolare del punto vendita. Dall'inizio dell'anno il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente premi per oltre 1 miliardo e 250 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. (ITALPRESS). sat/com 06-Mar-20 11:56