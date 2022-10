Il Gruppo Koelliker porta la mobilità intelligente al “No Smog Mobility” di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il Gruppo Koelliker sarà tra i protagonisti della XII edizione di “No Smog Mobility,”, la rassegna sulla mobilità sostenibile, pubblica e privata che si terrà domani a Palermo presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi in Viale delle Scienze. Per l’occasione Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo, alle ore 11, dialogherà con il giornalista Pierluigi Bonora in un panel dedicato, portando il suo personale contributo sull’evoluzione del sistema mobilità e i nuovi modelli di business automotive in Italia.

Per tutta la durata della manifestazione, i partecipanti avranno modo di ammirare il 3MX Wuzheng: il veicolo a tre ruote 100% elettrico nella originale versione “Trinacria”. I colori tradizionali della Sicilia disegnati e scelti dall’artista Michele Ducato, rendono il mezzo perfetto per l’evento e in sintonia con Palermo, la città che ospita il No Smog Mobility. Il 3MX Wuzheng è un veicolo commerciale a zero emissioni, agile, versatile e silenzioso, che si presta a ogni tipo di allestimento e settore: dall’agricoltura, ai servizi di delivery fino allo street food.

“Il nostro settore è al centro della transizione ecologica e di una rivoluzione energetica epocale: Koelliker prende parte a questo processo come protagonista attivo nella nuova mobilità intesa come servizio, per una scelta sostenibile e accessibile. Essere presenti a No Smog Mobility ci consente di raccontare le sfide del mondo automotive di fronte a una realtà in continua trasformazione, che richiede vision e professionalità specifiche – dichiara Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker -. Grazie a modelli selezionati, sostenibili ed innovativi, il nostro Gruppo risponde efficacemente alle nuove esigenze di mercato, confermandosi come player capace di anticipare i tempi, offrendo le migliori soluzioni possibili in termini di prodotti e servizi”.

