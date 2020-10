Il Napoli in isolamento domiciliare, non parte per Torino

NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli "in isolamento domiciliare volontario. Non partirà per Torino e anche i nazionali non partiranno per decisione della Asl 1" del capoluogo campano. Lo rende noto Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Una decisione presa dopo le positività al Covid di Zielinski ed Elmas oltre che quella di un collaboratore. I giocatori, che erano pronti per raggiungere in pullman l'aeroporto e volare a Torino, sono rientrati nelle rispettive abitazioni. A questo punto Juventus-Napoli, gara in programma domani sera, se non ci saranno novità, non verrà disputata. (ITALPRESS). sc/ari/red 03-Ott-20 20:54