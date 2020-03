Il nuovo ponte di Genova illuminato dal Tricolore

MILANO (ITALPRESS) – Questa sera alle 19,30 il nuovo ponte di Genova si e' acceso con i colori della bandiera italiana. Dopo che il 17 marzo scorso il Tricolore ha illuminato Palazzo Chigi a Roma, in occasione dell'anniversario dell'Unita d'Italia, oggi a Genova un fascio luminoso con i colori dell'Italia, verde, bianco e rosso, ha unito i due estremi del nuovo ponte sul torrente Polcevera, simbolo di rinascita. Un'iniziativa lanciata da Salini Impregilo – il Gruppo che sta costruendo il nuovo ponte insieme a Fincantieri – per esprimere la vicinanza al Paese e alla citta' di Genova durante l'emergenza del Covid-19. Un gesto simbolico per rendere omaggio ad autorita', medici, operatori sanitari, forze dell'ordine, commessi, camionisti, volontari e a tutti coloro che si stanno impegnando senza tregua per salvare vite umane e per rendere al paese servizi indispensabili. Un gesto con cui il Gruppo intende ringraziare anche tutti gli operai e tutte le persone che lavorano nei cantieri in Italia e nel mondo, con grande senso di responsabilita', anche in situazioni complesse come quella che stiamo vivendo in questo momento. E mentre il nuovo ponte di Genova, ormai vicino al suo completamento, si illuminava con i colori della bandiera italiana, nelle piazze storiche della citta' ha risuonato l'Inno di Mameli, per unire simbolicamente in un unico coro tutti i genovesi che hanno partecipato all'evento dalle proprie abitazioni con tutti gli italiani che hanno seguito l'evento in diretta streaming sul sito istituzionale del Gruppo www.salini-impregilo.com L'iniziativa del fascio di luce sara' replicata ogni sera a partire dalle ore 19.30, per continuare a trasmettere giorno dopo giorno a tutto il paese e a Genova un messaggio di speranza e di slancio verso un futuro da affrontare come un Paese unito, che nei momenti di crisi ed emergenza riesce sempre a trovare le risorse e l'orgoglio per ripartire con energia e coraggio. (ITALPRESS). mgg/com 21-Mar-20 21:44