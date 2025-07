Il Palermo Calcio partner del 401° Festino di Santa Rosalia

PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo è partner del 401° Festino di Santa Rosalia. In occasione delle celebrazioni, il club rinnova il proprio legame con la città partecipando all’evento con un gesto altamente simbolico: saranno i ragazzi e le ragazze del settore giovanile rosanero a spingere il tradizionale carro della Santuzza e lo faranno con indosso il nuovo kit rosa 2025/26 presentato appena una settimana fa, per l’occasione personalizzato con il nome e l’icona della patrona. Il tributo alla “Santuzza” si inserisce all’interno delle celebrazioni per il 125º anniversario del Palermo, un traguardo che testimonia una storia lunga oltre un secolo e vissuta in profonda simbiosi con la città di Palermo. Sulla maglia speciale sarà, infatti, stampato anche il nuovo logo rosanero che celebra la storica tappa, in vista della ricorrenza del prossimo 1° novembre.

Non è la prima volta che il Palermo rende omaggio alla Santuzza. Già nel 2022, il club presentò il terzo kit gara realizzato dall’artista TvBoy, ispirato all’iconografia di Santa Rosalia, insieme a un murale commemorativo realizzato dallo stesso artista nel tunnel degli spogliatoi del Barbera, ancora oggi salutato dai calciatori prima di ogni ingresso in campo. Con questa nuova iniziativa, il club rinnova il proprio impegno a essere protagonista non solo sul terreno di gioco, ma anche nella vita culturale e spirituale della città, trasmettendo ai più giovani il valore di essere parte attiva della propria comunità.

