Il Palermo incontrerà l’Avellino nella corsa verso la Serie B

Il Palermo dovrà superare l’Avellino se vorrà proseguire nella corsa verso la promozione in serie B. La squadra irpina sarà l’avversario al primo turno della fase nazionale dei play-off di serie C.

L’andata si giocherà al “Barbera” domenica alle 17,30 (ma l’orario è ancora da confermare per possibili accordi fra le due società), il ritorno mercoledì prossimo in Campania. In campionato i rosanero hanno perso sia in casa che in trasferta.

Sia nella partita d’andata che in quella di ritorno sulla panchina del Palermo c’era ancora l’ex tecnico Roberto Boscaglia che ha poi lasciato il posto al suo secondo Giacomo Filippi.

Saraniti e compagni, quindi, dovranno fare gli straordinari per superare un turno sulla carta tutto in salita.

In caso di parità al termine del doppio confronto passerà al turno successivo la squadra meglio piazzata in campionato, in questo caso proprio l’Avellino che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto.