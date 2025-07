Il Palermo svela il third kit, l’omaggio di Puma a Mondello

PALERMO (ITALPRESS) – Puma e il Palermo FC svelano oggi il nuovo third kit per la stagione calcistica 2025/2026 che sarà indossato da tutte le formazioni rosanero: squadra maschile, femminile e giovanili. Il nuovo third kit è un omaggio a Mondello, cuore balneare di Palermo, ma anche borgo marinaro ricco di storia e tradizione, uno dei luoghi più amati dai palermitani, di cui si celebra la bellezza naturale e architettonica e il legame identitario con la città.

Il pattern esclusivo, ideato da Puma per l’occasione, si ispira alle forme sinuose delle architetture liberty dell’Antico Stabilimento Balneare e delle ville storiche che costellano la zona. Nascosto nel motivo grafico si cela anche un omaggio alla doppia coda della sirenetta di Piazza Mondello, simbolo del quartiere costiero e figura iconica della cultura locale. I colori del third kit richiamano l’iconografia di Mondello: il Team Light Blue rievoca il mare e la sua spuma, il Desert Dust la sabbia chiara che conferisce all’acqua l’aspetto trasparente e il Dark Olive la vegetazione di Monte Pellegrino, che si affaccia maestoso sul golfo. Dettagli di design come il colletto a girocollo e la scritta “Mondello” posizionata sul retro aggiungono ulteriore carattere.

Ma non si tratta solo di estetica. Con questo kit, Puma e Palermo FC intendono sensibilizzare i tifosi e tutta la città sull’importanza di valorizzare e proteggere le meraviglie del territorio, a partire dal mare. Per questo, con il lancio del nuovo kit, il club ha stretto una collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università degli Studi di Palermo e con l’associazione Mare Memoria Viva, impegnata con l’Ecomuseo del Mare di Palermo, per la divulgazione di buone pratiche ecologiche a tutela della costa cittadina, con laboratori didattici, azioni di monitoraggio dell’inquinamento e campagne di sensibilizzazione. Negli ultimi anni, l’emergenza dell’inquinamento marino nelle coste palermitane si è intensificata: le recenti ricerche di Unipa sulla costa palermitana hanno registrato oltre 10.000 oggetti di macro-rifiuti di cui la grande maggioranza è costituita da plastiche monouso, soprattutto sulle spiagge libere, indicando come la mancanza di regole e pulizia favorisca l’accumulo di inquinanti. La nuova maglia del Palermo vuole dunque essere un vero e proprio “manifesto” per la tutela del mare rivolto a tutti.

– Foto sito web Palermo FC –

(ITALPRESS)