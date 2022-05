Il Parmigiano Reggiano firma l’undicesima tappa del Giro d’Italia

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Parmigiano Reggiano il 18 maggio è protagonista del Giro d'Italia, firmando l'undicesima tappa della corsa rosa che si svolge nella zona di origine del formaggio DOP, quella di Sant'Arcangelo di Romagna che termina a Reggio Emilia, una delle cinque province nelle quali si produce il Parmigiano Reggiano.

Una tappa dedicata al cibo (Food Stage) e al prodotto che più di qualsiasi altro rappresenta l'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Il binomio Parmigiano Reggiano-sport si conferma vincente, grazie alle qualità intrinseche del formaggio. "Il Giro d'Italia – si legge in una nota – ha scelto Parmigiano Reggiano perché è un alimento estremamente contemporaneo, in linea con uno stile di vita sano e dinamico, un prezioso alleato dei ciclisti e degli sportivi in generale".

Ad attendere il passaggio di una delle corse più importanti del calendario ciclistico, il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli che, presso la sede del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano ha ricevuto la maglia rosa dai vertici di RCS, organizzatori del Giro d'Italia. La giornata si concluderà in centro a Reggio Emilia, dove il presidente del Parmigiano Reggiano consegnerà al vincitore della tappa una forma di Parmigiano Reggiano. – foto ufficio stampa Consorzio Parmigiano Reggiano – (ITALPRESS).

sat/com

18-Mag-22 15:33