Il Pd siciliano a Musumeci: “Cabina di regia per affrontare l’emergenza”

Dal Pd siciliano appello a Musumeci, subito una cabina di regia per affrontare l’emergenza coronavirus. A chiederlo è il commissario regionale dei democratici Alberto Losacco.

“In questo momento, proprio come si sta facendo a Roma e in diverse regioni, il presidente Musumeci dovrebbe mandare in quarantena le polemiche e aprire una cabina di regia con le opposizioni. Nessuno – spiega Losacco – in questa fase può dirsi autosufficiente. Siamo in un’emergenza senza precedenti, che necessita del coinvolgimento di tutti, proprio come si sta facendo a Roma dove oggi maggioranza e opposizione hanno lavorato col ministro Gualtieri e, nei prossimi giorni, Conte incontrerà nuovamente i leader del centrodestra per fare il punto sul Cura Italia e gli altri provvedimenti in cantiere. Purtroppo in Sicilia assistiamo solo a polemiche contro le istituzioni nazionali, ora per gli sbarchi dei traghetti a Messina, ora con l’invocazione dell’esercito, che alimentano nei cittadini un senso d’insicurezza e non contribuiscono neppure a dare un’immagine positiva delle istituzioni locali, a cominciare dal governo regionale”.

Il virus “però non ha colore politico, è una battaglia che tutti siamo chiamati a combattere assieme. Da qui – conclude l’esponente piddino- una proposta di mero buonsenso al presidente Musumeci: la smetta con le polemiche e istituisca subito una cabina di regia con le opposizioni per coordinare e condividere le decisioni e le iniziative di questi giorni”.