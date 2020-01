IL SETTEBELLO SUPERA LA FRANCIA 10-7, I QUARTI EUROPEI SONO PIÙ VICINI

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per la Nazionale maschile di pallanuoto nel Girone D della 34esima edizione degli Europei, in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Dopo aver sconfitto la Grecia per 10-6 al debutto nella vasca della Duna Arena, il Settebello del ct Campagna, campione del mondo in carica, si e' imposto sulla Francia con il punteggio di 10-7 (3-2, 3-1, 3-2, 1-2). Triplette di Di Fulvio e Figlioli (con due rigori), doppietta di Figari, reti di Echenique e Bodegas. Sabato 18 gli azzurri chiuderanno la fase preliminare affrontando la Georgia (ore 14.30) in un match che vale il primato e la qualificazione diretta ai quarti di finale. Rientra Luongo, assente con i transalpini, che ha scontato la giornata di squalifica. (ITALPRESS). mc/red 16-Gen-20 19:45