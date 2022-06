Il solstizio d’estate celebrato domani in una cerimonia a Roma

Il solstizio d’estate sarà celebrato domani in molte parti d’Italia e del mondo. Tra le cerimonie in programma, quella della Gran Loggia d’Italia che si riunirà a Roma allo Sheraton Hotel Parco de’ Medici. L’evento, come recita una nota degli organizzatori, inizierà alle ore 16:00 e vedrà la partecipazione di aderenti da tutte le parti d’Italia.

“La manifestazione ha una valenza altamente simbolica, nel giorno astronomicamente più lungo – spiega Luciano Romoli, Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli ALAM (nella foto in alto) – il nostro sguardo deve spingersi ad abbracciare l’universo. Nel mondo interconnesso la fraternità è lo strumento che può rifondare la geopolitica e riaffermare il valore della comunione e il bene supremo della pace, messa a repentaglio dalla grave crisi scoppiata nel cuore dell’Europa. Quello che ci apprestiamo a vivere è un momento particolare: questa data collocata all’inizio dell’estate, ci invita alla riflessione, al superamento delle diversità, che si traduce nel mondo di oggi in una positiva propensione al confronto, come strumento possibile di crescita comune”.