Illimity, per il futuro una piattaforma di servizi non solo bancari

MILANO (ITALPRESS) – In 20 giorni, a causa dell'emergenza Coronavirus, la societa' italiana e' stata in grado di fare il piu' grande balzo in avanti a livello digitale degli ultimi 20 anni. Anche a livello di servizi bancari, si e' passati in modo sempre piu' spedito dal vecchio sportello alla piattaforma digitale. Rivoluzione che ha pero' fatto riflettere molto sulla necessita' di formare la clientela all'utilizzo della banca digitale. Proprio del tema dell'accessibilita' nel passaggio dalla banca tradizionale e' quella digitale, ha parlato Carlo Panella, Head of direct banking del gruppo Illimity, intervenuto alla tavola rotonda digitale "Open Banking: digital evolution in payment platforms", un'occasione per scoprire le frontiere dell'home banking e l'evoluzione del mondo dei pagamenti e del sistema bancario. "La sfida del futuro sara' quella di realizzare delle banche-piattaforme intuitive e senza libretto d'istruzioni. Una piattaforma raggiungibile da tutti, sia via web che in maniera mobile, che ormai rappresenta l'80% del banking online", ha detto Panella. "Quando parliamo di banca digitale, parliamo di clienti che hanno un'eta' media di 44 anni, con una penetrazione sempre piu' importante per gli ulta 60enni. Ma ormai – ha aggiunto -l'utilizzo del servizio e' diventato cosi' immediato e semplice, che per un anziano e' diventato come giocare a tombola con i nipoti. La tecnologia c'e', ma e' invisibile. Il futuro – ha detto ancora Panella – e' quello di una banca che realizza prodotti sempre piu' vicini alle esigenze della clientela. Un vestito fatto su misura". Il futuro si presenta quindi con un panorama sempre piu' ricco e frammentato a livello di servizi bancari, in cui sara' importante soprattutto garantire standard di sicurezza elevati. "Da questo punto di vista, il rischio zero non esiste, ma lavoriamo per arrivarci. In questo quadro – ha spiegato Panella – e' l'intelligenza digitale che ci aiuta molto a bloccare automaticamente i rischi di frode, tanto che questo tipo di intervento supera di dieci volte quello manuale". Il manager di Illimity ha infine anticipato quella che sara' la nuova frontiera del suo istituto, "una piattaforma che metta insieme servizi bancari e non, creando qualcosa che attualmente non c'e'. Metteremo assieme una serie di servizi diversi, creando un'esperienza che a livello fisico non si puo' avere". (ITALPRESS). trl/ads/sat/red 14-Mag-20 18:24