Immigrazione clandestina, arrestati a Siracusa quattro presunti scafisti

SIRACUSA (ITALPRESS) – Quattro presunti scafisti sono stati fermati dalla Polizia di Stato di Siracusa. Si tratta di quattro cittadini egiziani, accusati di favoreggiamento dell‘immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto domenica scorsa nelle coste della provincia aretusea.

Da una prima ricostruzione dei fatti, nei confronti dei quattro stranieri sono stati raccolti elementi indiziari che consentono di accusarli di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in quanto “soggetti che hanno consentito la traversata e il successivo sbarco nelle nostre coste”. I quattro egiziani sono stati condotti in carcere.

-Foto screenshot video Polizia di Stato-

(ITALPRESS).