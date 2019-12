IMMIGRAZIONE, LA ALAN KURDI SBARCHERÀ A POZZALLO

ROMA (ITALPRESS) – Sbarchera' a Pozzallo la Alan Kurdi, la nave della ong Sea Eye con a bordo 32 migranti. Lo ha reso noto il Viminale, spiegando che "la decisione di assegnare il porto sicuro e' stata assunta tenendo conto della presenza a bordo di migranti in condizioni di vulnerabilita', per alcuni dei quali e' stata anche chiesta l'evacuazione medica". Dei 32 migranti sulla imbarcazione della ong Sea Eye 10 sono minori, alcuni in tenera eta', e cinque sono donne, di cui una incinta. La Commissione europea ha gia' avviato, su richiesta dell'Italia, la procedura per il ricollocamento dei migranti sulla scorta del pre-accordo di Malta. (ITALPRESS). col2/com 28-Dic-19 22:11