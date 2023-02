Imprese: Camera di Commercio Palermo Enna, corso formazione su sicurezza web

Il Punto impresa digitale della Camera di commercio di Palermo Enna ha deciso di creare un nuovo format dedicato alla sicurezza informatica, fondamentale per lo sviluppo del business on line. In programma 5 incontri formativi gratuiti, tra febbraio e marzo, realizzati da “Ambizione Italia per la Cybersecurity”, il programma di Microsoft attuato dalla Fondazione Mondo Digitale.

“Secondo i dati di ‘Trend Micro Research’ aggiornati a marzo 2022, l’Italia è prima in Europa per attacchi ‘ransomware’ e macro ‘malware’ – dice Alessandro Albanese, commissario straordinario Camera di commercio Palermo Enna – in questa ottica la sicurezza informatica non è un aspetto da valutare una tantum o riservato alle aree aziendali ad alto rischio. Oggi, con la digitalizzazione e con la centralità dei dati abbiamo bisogno di una vera e propria strategia continuamente aggiornata. Servono una pianificazione iniziale e un monitoraggio costante per difendere correttamente il nostro valore aziendale”, conclude.

“Con il nostro Punto Impresa Digitale realizziamo servizi di alta specializzazione, i cinque incontri formativi realizzati da partner d’eccezione, come Microsoft e la Fondazione Mondo Digitale, sono un’importante opportunità da cogliere per le nostre imprese – spiega Guido Barcellona, segretario generale Camera di commercio di Palermo Enna. Da quest’anno inoltre offriamo gratuitamente Pid Cyber Check un servizio specifico in tema di cyber security, che aiuterà le imprese ad individuare i rischi informatici a cui sono esposte, dagli attacchi cyber, alle truffe telematiche, al furto di identità”.

Il primo incontro formativo sarà lunedì prossimo e si parlerà di “Fondamenti di cybersecurity”, ma tra i temi che verranno trattati ci sono anche le minacce alla sicurezza dei sistemi e delle reti, tecniche e strumenti di difesa, sviluppo sicuro di un’applicazione web e gestione di un incidente informatico.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/NRZ7b29Yo6w25CFB9 . Solamente chi si iscrive riceverà il giorno dell’evento il link per accedere alla piattaforma.

Per saperne di più di PID Cyber Check, il nuovo servizio gratuito offerto dai PID basta collegarsi al portale nazionale www.puntoimpresadigitale.camcom.it .