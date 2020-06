Imprese: intesa tra Unioncamere e Distretto Meccatronica Sicilia

E’ stato sottoscritto a Catania un protocollo d’intesa tra Unioncamere Sicilia, rappresentata dal presidente Pino Pace, e Distretto Meccatronica Sicilia, rappresentata dal presidente Antonello Mineo, alla presenza dei presidenti delle Camera di Commercio dell’Isola, che prevede una collaborazione, della durata di un anno, relativa sia alla emergenza da Covid 19 sia alla successiva fase di ripresa e rilancio economico delle aziende siciliane.

“L’accordo, che dà concreta attuazione alla funzione sociale dell’impresa, si propone di instaurare un rapporto di collaborazione per assicurare un sempre più efficace sistema di servizi reali a tutte le imprese siciliane ed una serie di attività istituzionali in favore delle imprese che fanno parte dei nostri network aziendali. Veniamo e viviamo una fase molto delicata, per questa ragione vogliamo supportare in tutte le forme possibili le 460mila imprese siciliane iscritte alle nostre Camere di Commercio”, spiega il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace.

“Da parte nostra – aggiunge Antonello Mineo, che rappresenta il Distretto Produttivo “Meccatronica Sicilia”, riconosciuto dalla Regione Siciliana – metteremo in atto una serie di attività informative inerenti a quanto è stato e viene sviluppato dal nostro Distretto nel campo della riconversione industriale e della dotazione anticovid 19, sia in termini di know how, sia in termini di prodotti, di tecnologie e di servizi sviluppati, organizzando, a tal fine, anche incontri informativi e formativi a distanza e/o in presenza sugli argomenti ritenuti di stretta attinenza”.

Unioncamere Sicilia si impegna anche a svolgere, attraverso i propri canali istituzionali verso le aziende aderenti, azioni di sensibilizzazione e diffusione relative ai servizi ed ai prodotti offerti dal Distretto Meccatronica Sicilia, promotore di “Meccatronica Sos” che consente alle imprese di attivarsi nella progettazione e/o produzione di dispositivi anti Covid19.

Inoltre, favorisce e promuove la riconversione delle imprese dell’Isola anche non facenti parte del Distretto con l’obiettivo di fronteggiare l’emergenza Covid-19 e di supportarle nella riorganizzazione e riavvio delle attività, considerando opportunità di finanziamento, mantenimento ed implementazione dei settori aziendali oggetto di riconversione, diversificazione della propria attività produttiva et similia. Inoltre Distretto Meccatronica Sicilia potrà supportare le aziende nell’ambito della progettazione, stesura e implementazione di piani di rilancio industriale.