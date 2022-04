Imprese: webinar Unioncamere Sicilia su E-commerce giovedì 7 aprile

Come operare in un contesto di globalizzazione delle imprese e di commercio universale attraverso piattaforma di E-commerce, esigenza che le aziende siciliane sentono in modo sempre più forte. Unioncamere Sicilia, nell’ambito del Progetto Sei – Sostegno all’Export dell’Italia, in collaborazione con NIBI, la Business School di Promos Italia, propone per le imprese dell’Isola il terzo appuntamento giovedì 7 aprile, dalle 10 alle 13, con un webinar on line sull’internazionalizzazione d’impresa.

Un incontro formativo sulle principali tematiche dell’internazionalizzazione d’impresa, con l’obiettivo di approfondire gli argomenti chiave (e-commerce, trasporto internazionale delle merci e logistica integrata, aspetti doganali, gestione integrata della supply chain e risvolti fiscali ed operativi nell’utilizzo degli Incoterms, assicurazioni nei trasporti, documenti di trasporto) per approcciare in maniera consapevole e strutturata i mercati esteri e competere nel panorama internazionale. Saranno presenti il presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace e il segretario generale Santa Vaccaro. Il corso sarà tenuto da Giuseppe De Marinis, docente Nibi nell’ambito dei corsi in materia di strategie doganali, logistica e trasporti. Senior partner dello studio Tupponi, De Marinis, Russo & Partners e amministratore di Commercioestero Srl. Dal 2001, libero professionista e consulente in contrattualistica internazionale, diritto e tecnica doganale, fiscale e dei trasporti internazionali.

La partecipazione ai webinar è gratuita, previa profilazione al portale del Progetto SEI, compilando il questionario al link: https://www.sostegnoexport.it/questionario/ (password: progettosei). Le imprese già iscritte non devono registrarsi nuovamente.