In aeroporto con 64 chili di sigarette di contrabbando, due arresti a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo ed i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che operano presso lo scalo aeroportuale Falcone-Borsellino hanno arrestato due cittadini stranieri, provenienti da una località estera, per avere introdotto in Italia 64 chili di tabacchi lavorati esteri destinati alla rivendita su circuiti di distribuzione illegali.

Gli indagati devono rispondere di traffico di tabacchi lavorati esteri. Le fiamme gialle della Compagnia di Palermo-Punta Raisi e i funzionari Adm della Sezione Operativa Territoriale hanno individuato i due passeggeri nell’ambito degli ordinari controlli in area arrivi dello scalo aeroportuale. I due avrebbero fornito dchiarazioni contraddittorie circa il motivo del viaggio e la destinazione finale.

Tenuto conto anche dell’atteggiamento anomalo e dei segni di evidente nervosismo, gli investigatori hanno approfondito il controllo con l’ispezione dei bagagli dei passeggeri all’interno dei quali sono state trovate 320 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale prive dei sigilli dei Monopoli di Stato. I due sono stati arrestati e accompagnati presso il carcere “Pagliarelli” di Palermo.

– Foto ufficio stampa Guardia di Finanza e Adm –

(ITALPRESS)