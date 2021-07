In Italia 3.121 nuovi contagiati e 13 decessi, tasso positività 1,27%

ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei nuovi casi covid in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 3.121 in crescita rispetto ai 2.898 di ieri a fronte però di un numero superiore di tamponi effettuati, 244.797 e che determina un tasso di positività comunque in calo all'1,27%. Lieve incremento dei decessi, 13 (+2). I guariti sono 2.328 mentre gli attuali positivi salgono di 777 unita' attestandosi a 43.491. Crescono i ricoveri sia nelle aree mediche che nelle rianimazioni: in particolare nei reparti ordinari sono 1.111, 23 in piu' rispetto a ieri. Nelle terapie intensive sono ospitati 161 degenti (+1) con 9 nuovi ingressi (ieri erano stati 13). In isolamento domiciliare vi sono 42.218 persone. La regione con il maggior numero di casi e' il Lazio(500), seguita da Lombardia (438), e Sicilia (431). (ITALPRESS). tai/fil/red 17-Lug-21 17:06