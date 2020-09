In provincia di Palermo destra si ricompatta con FdI, diverse adesioni in pochi giorni

Nell’ottica di un ricompattamento della destra anche in provincia di Palermo si rafforza Fratelli d’Italia. Arrivano significative adesioni di militanti, dirigenti e amministratori. A Baucina, Arturo Impastato, con una intera sezione di tesserati della Lega; a Bolognetta, l’assessore comunale Vincenzo Sclafani, anche lui ex Lega, come Giuseppe Giambri, volto storico della destra a Caccamo. Dal Movimento Nazionale Sovranità le adesioni dell’avvocato Giuseppe Falanga di Palermo e anche di Francesco Bellino di Godrano.

“Fratelli d’Italia è per noi molto più di un partito, è un sentire comune, è un ritorno alle origini, è per noi un onore ed un impegno che ci vede e vedrà impegnati a fianco di tanti militanti appassionati, dei dirigenti locali e nazionali del partito, che ringraziamo per la fiducia in noi riposta”, spiega Arturo Impastato.

“Dirigenti e amministratori storici, provenienti dalla storia della destra – dice Raoul Russo, coordinatore provinciale a Palermo – aderiscono a Fratelli d’Italia e non possiamo che essere soddisfatti per questi ingressi che testimoniano la salute del nostro movimento e la nostra capacità di riaggregare i vari percorsi della destra italiana. Infine, Raoul Russo annuncia la nomina di Arturo Impastato come componente del coordinamento provinciale e di Vincenzo Sclafani come coordinatore a Bolognetta.

“La crescita di Fratelli d’Italia in provincia di Palermo testimonia la lungimiranza e la concretezza del progetto che Giorgia Meloni ha saputo costruire nel tempo. La coerenza viene premiata e siamo contenti di ritrovare vecchi e nuovi amici, con importante radicamento territoriale – aggiunge Carolina Varchi, deputata nazionale – i nuovi arrivi non potranno che portare linfa vitale nei rispettivi territori e rendere il nostro movimento sempre più rappresentativo della società reale”.