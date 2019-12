IN SERIE A IL BOLOGNA CORSARO A LECCE, PARMA-BRESCIA 1-1

PALERMO (ITALPRESS) – Nelle due gare pomeridiane della diciassettesima giornata della serie A, l'ultima dell'anno solare, il Bologna espugna il "Via del Mare"; mentre Parma e Brescia pareggiano (1-1). In terra salentina gli uomini di Sinisa Mihajlovic si impongono per 3-2; al "Tardini" invece matura nel recupero il risultato finale, con beffa per la formazione di Eugenio Corini. Si rilancia dunque in classifica il Bologna, grazie a una vittoria convincente. Partita aperta da un gol annullato per offside a Babacar. A seguire e' un monologo: a firmare la vittoria meritata dei felsinei le reti siglate da Orsolini (autore di una doppietta) e da Soriano. Inutile, nel Lecce, il rientro di Mancosu, buttato nella mischia dal primo minuto, e i gol nel finale di Babacar (stavolta valido) e di Farias. Tanti brividi a Parma, con Gervinho sottotono, sostituito a inizio ripresa per un infortunio, e Balotelli in campo solo nell'ultima mezzora. Da segnalare alcune buone giocate delle rondinelle ma tanto Donnarumma alla mezzora circa quanto Spalek a inizio secondo tempo mancano il bersaglio grosso da ottima posizione. Poi, a 20 minuti dal termine, proprio Balotelli insacca da due passi. Quando sembrava fatta per le rondinelle, al 92', arriva il pari dei ducali, siglato da Grassi. Giusto il risultato finale. (ITALPRESS). pdm/red 22-Dic-19 16:58