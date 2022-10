In Sicilia 1.383 nuovi casi di Covid e nessuna vittima

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 1.383 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, a fronte di 10.636 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull’Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano report sulla pandemia, diffuso dal Ministero della Salute. Non si sono registrati decessi, così il totale delle persone decedute da inizio pandemia resta fermo a quota 12.210. A livello di ospedalizzazioni, i ricoverati sono uno in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono due in più di ieri.

credit photo agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).