In Sicilia 11.354 nuovi casi di Covid e 26 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora un nuovo calo dei contagi in Sicilia. I nuovi positivi al Covid, secondo i numeri contenuti nel bollettino del ministero della Salute, sono 11.354 (ieri erano stati 13.048) ma con meno tamponi processati, 59.167, producendo un tasso di positività in discesa al 19,18%. Per quanto riguarda i decessi si registrano 26 morti (-9). Gli attualmente positivi crescono di 8.080 unità attestandosi su un numero complessivo di 149.003. I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.300 (+25), in lievissimo calo le terapie intensiva, 163 (-2) con 11 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 149.003 persone.

