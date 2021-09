In Sicilia 414 nuovi casi di Covid e 18 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovo significativo calo dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 414 (-78), con un numero di tamponi leggermente superiore a ieri, 17.969. Dato che determina un tasso di positività in calo al 2,30%. Scendono i decessi, 18 (-5), ma su questo numero la Regione siciliana dichiara che quelli comunicati in data odierna sono da riferirsi 6 ieri, 6 il 20 settembre, 2 il 18, 2 il 17, 1 il 16 settembre e 1 il 25 dicembre dell’anno scorso. I guariti sono 1.602. Gli attualmente positivi continuano a scendere, oggi -1.206 con un numero totale che cala sotto i 20 mila, per la precisione 19.233. Scendono i ricoverati nei reparti ordinari, 604 (-42), quasi stabili le terapie intensive con 92 pazienti (+2) e 11 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 18.537.

(ITALPRESS).