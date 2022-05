In Sicilia 4615 nuovi casi di Covid e 21 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 4615 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia (ieri 1.204) a fronte di 26.786 tamponi effettuati, su un totale di 12.645.056 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 21 decessi (ieri 6) che portano il numero delle vittime complessive, sull’isola, a 10.626. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia è di 116.764 (+421), mentre le persone ricoverate con sintomi sono 775, di cui 45 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 115.944 pazienti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ad oggi sono 994.614 (+4518). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Palermo 854, Catania 1040, Messina 718, Siracusa 544, Ragusa 348, Trapani 399, Agrigento 523, Caltanissetta 292 e Enna 242.

La Regione Sicilia comunica che 345 dei casi confermati comunicati in data odierna, sono relativi a giorni precedenti al 2 giugno (di cui 157 dell’1 aprile, 92 del 30 aprile, 81 del 29 aprili. I decessi riportati oggi sono avvenuti cinque il 2 maggio, sei l’1 maggio, quattro il 30 aprile, due il 29 aprile, uno il 24 aprile, due il 18 aprile, uno il 4 febbraio.

Photo credit: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).