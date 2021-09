In Sicilia 464 nuovi casi di Covid, ricoveri in netto calo

ROMA (ITALPRESS) – Scendono i casi Covid in Sicilia. I nuovi contagi, a leggere i dati del ministero della Salute, sono 464, in significativo calo rispetto ai 647 resi noti ieri, questo anche per via di un numero tamponi decisamente inferiori, 13.504, numero che produce un tasso del 4,79%. Lieve decremento dei decessi, 13 (-2); su questo dato la Regione siciliana dichiara che i decessi sono riferiti 3 a ieri, 5 a mercoledì, 1 al 12 settembre, 1 al 5, 1 al 31 agosto e 1 al 22 luglio. I guariti sono 1.299, gli attualmente positivi calano di 848 toccando il numero totale di 17.568. La discesa riguarda pure le ospedalizzazioni: meno ricoverati nei reparti ordinari, 543 (-31), e nelle terapie intensive con 80 degenti ricoverati (-2) e 6 nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.945.

