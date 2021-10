In Sicilia 471 nuovi casi di Covid e 3 decessi, due comuni “arancione”

PALERMO (ITALPRESS) – Significativa crescita dei casi Covid in Sicilia. I nuovi positivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 471, in incremento rispetto ai 308 registrati dal bollettino di ieri. Ciò nonostante il numero di tamponi processati inferiore, 12.651, un dato che fa risalire il tasso di positività al 3,72%. Forte calo dei decessi: il numero dei morti registrati è di 3 (-6). I guariti sono 370, quello degli attualmente positivi aumenta di 98 segnando un numero complessivo di 7.142. Lievissimo calo dei ricoverati nei reparti ordinari, con 285 ricoverati (-1), calano pure le terapie intensive a 36 (-2) con 1 nuovo ingresso. In isolamento domiciliare ci sono 6.821 persone.

Intanto, i Comuni di Castel di Iudica, nel Catanese, e Lercara Friddi, in provincia di Palermo, da domenica 31 ottobre saranno in “zona arancione”. Lo prevede un’ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. Le misure restrittive anti Covid, a causa dell’alto numero di positivi in rapporto ai vaccinati, saranno in vigore fino a giovedì 11 novembre.

Nei due Comuni è consentita la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande mantenendo, però, sempre il limite di quattro persone al tavolo (a eccezione dei conviventi). Per tutte le informazioni in merito alle misure previste è possibile consultare le Faq diffuse dall’assessorato regionale alla Salute.

(ITALPRESS).