In Sicilia 484 nuovi casi di Covid e 8 decessi, ricoveri in lieve calo

ROMA (ITALPRESS) – Incremento dei casi covid in Sicilia. L’ultimo dato reso noto oggi dal bollettino del Ministero della Salute riporto 484 nuovi casi positivi (+41) a fronte di 17.997 tamponi processati, un numero che determina un tasso di positività in discesa al 2,68%. Sono 8 i decessi, ma come reso noto dalla Regione Siciliana i morti si riferiscono a ieri ma anche al 24 e 23 ottobre e al primo settembre. I guariti sono 391 mentre gli attualmente positivi segnano una nuova crescita, stavolta di 85 attestandosi su un numero totale di 7.115. Calano lievemente i ricoveri nei reparti ordinari, con 284 ricoverati (-6), così come le terapie intensive, 39 (-1) e con 5 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 6.793 persone.

(ITALPRESS).