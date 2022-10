In Sicilia 498 nuovi casi di Covid e una vittima

MILANO (ITALPRESS) – Sono 498, in notevole decrescita rispetto a ieri, i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 4.859 tamponi effettuati sull’Isola nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal Ministero della Salute. Si registra una sola vittima nell’ultima giornata, mentre a livello di ospedalizzazioni sono 189 i ricoverati con sintomi (16 in più), dei quali 13 in terapia intensiva, uno in più di ieri.

