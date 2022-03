In Sicilia 5.497 nuovi casi di Covid e 25 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei casi Covid in Sicilia. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 5.497 (-31) a fronte di un numero leggermente inferiore di tamponi effettuati, 33.961, con un tasso di positività stabile al 16,1%. Nell’isola oggi si registrano 25 decessi (+10). I guariti sono 5.380 mentre gli attualmente positivi crescono di 1.250 unità attestandosi su un numero totale di 223.672. In calo i ricoveri nei reparti ordinari, 868 (-1), 65 (+1) i ricoverati in terapia intensiva con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 222.739 persone.

