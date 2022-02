In Sicilia 5.754 nuovi casi di Covid e 34 decessi

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia, in linea con il resto d’Italia, registra un calo dei casi Covid. I nuovi positivi, secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 5.754 (in meno dei 7.194 rilevati ieri) con 38.018 tamponi processati, determinando così un tasso di positività stabile al 15,13%. Tornano a crescere i decessi, 34 (+9). Il numero degli attualmente positivi nell’isola è pari a 277.684, con una crescita di 2.811. I guariti sono 3.251, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.323 (-33); 116 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 276.245 persone.

(ITALPRESS).